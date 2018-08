EsslingenWie in jedem Jahr haben City Managerin Silke Renninger-Metz und ihr Team auch 2018 das Konzept für ES funkelt kritisch unter die Lupe genommen. Mit dem Ergebnis, dass man am bewährten Vorgehen festhält und an kleineren Stellschrauben dreht. „Die Beleuchtung und die Lichtinstallationen in der Innenstadt sind bewährte Attribute bei ES funkelt, auf die wir natürlich wieder setzen“, sagte Rennninger-Metz bei der Pressekonferenz zur mittlerweile zwölften Auflage des Abends am Dienstag. Bis Mitternacht sollen offene Geschäfte, Märkte und eine kunstvoll illuminierte Altstadt für eine belebte Innenstadt sorgen.

