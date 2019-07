EsslingenIm ersten Anlauf hat es nicht geklappt: Ursprünglich hatten sich 14 Kandidatinnen und Kandidaten um die Nachfolge des scheidenden Esslinger Bürgermeisters Markus Raab beworben. Sechs hatten ihre Bewerbung in den vergangenen Wochen zurückgezogen – als es nun am Montag zur Vorstellungsrunde in den Gemeinderat ging, traten noch drei Aspiranten auf den Dezernenten-Posten an. Am Ende sah sich der Gemeinderat außer Stande, über diese wichtige Personalie zu entscheiden. Damit geht die Suche nach einer neuen Dezernentin oder einem neuen Dezernenten für Ordnungswesen, Soziales, Schulen, Kultur und Sport weiter – und sie wird wohl noch eine ganze Weile