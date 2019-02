Anzeige

EsslingenNicolas Fink, ehemaliger Bürgermeister von Aichwald, seit dem 1. Januar Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Esslingen sowie seit 2009 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, will nun auch Stadtrat in Esslingen werden. Das gibt er in einer Pressemitteilung bekannt. Ihm sei es immer wichtig gewesen, „über das Mitwirken in der Kommunalpolitik nah an den Menschen und ihren Anliegen zu sein“. Deshalb sei es für ihn der richtige Weg, auch als Landtagsabgeordneter in der Kommunalpolitik mitzuwirken. Nun will er der Esslinger SPD vorschlagen, ihn als Kandidat für die Kommunalwahl zu nominieren. Die Esslinger SPD habe er schon immer als „sehr aktive und kompetente Kommunalpartei“ wahrgenommen. „Daher werde ich mich bei den Mitgliedern der SPD Esslingen dafür bewerben, als Kandidat für die Kommunalwahl aufgestellt zu werden.“