EsslingenDer Einbruch in die von der Villa Merkel veranstaltete Ausstellung „Good Space“ in den alten Esslinger Eisenbahn-Hallen in der Rennstraße schockt die Kulturszene in der Region. In der Nacht zum Sonntag wurden von Unbekannten mehrere Kunstwerke zerstört, unter anderem eine Installation des Niederländers Rob Voerman.

Das zerstörte Wer ist noch zu sehen

Bis voraussichtlich Mittwoch ist das zerstörte Werk des niederländischen Künstlers Rob Voerman noch in der Halle des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerkes (EAW) in Esslingen zu sehen, dann womöglich nicht mehr. Andreas Baur, Galerieleiter der Villa Merkel, sagte am Montag, dass