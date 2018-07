Esslingen (red) Die Stadt Esslingen am Neckar weist wegen Waldbrandgefahr darauf hin, dass Grillen in Esslingen in öffentlichen Grünanlagen und auf Spielplätzen generell verboten ist.

Die einzige öffentliche Grilleinrichtung, die Grillwiese am Jägerhaus, ist aktuell zwar noch offen. Wenn die Waldbrandgefahr allerdings aufgrund der Sommerhitze in den derzeitigen Hundstagen weiter steige, könnte es notwendig werden, so Stadtsprecher Roland Karpentier, diese Grillstelle in Abstimmung mit der Landesforstverwaltung zu sperren.

Die Esslinger Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger zudem darum, auf Parkplätzen und in der Natur