EsslingenAm Tag nach der Entscheidung des Gemeinderats, das Esslinger Zwiebelfest vom Jahr 2021 an in die Hände der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) zu legen, herrscht bei der Zwiebelfest GmbH Funkstille. Deren Sprecher Frank Jehle vom Palmschen Bau wollte gestern noch nicht einmal seine persönliche Meinung äußern, vielmehr will er sich zunächst mit den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft abstimmen. „Wir sind eine demokratische Gemeinschaft“, betonte Jehle. Demnächst werde man sich treffen und das weitere Vorgehen besprechen. Auch Gerd Trautwein von Trautwein Catering fasste sich kurz: „Kein Kommentar zu diesem Thema.“ Derweil wird der Neustart von Gastronom Salvatore Marrazzo ausdrücklich begrüßt.

Die Enttäuschung bei den Wirten der Zwiebelfest GmbH, der neben Jehle und Trautwein auch die Gastronomen von Currles Culinarium, der Gaststätte Zwiebel, vom Hotel Rosenau, von Staigers Bären und vom Lokal Der Rote Hirsch angehören, sitzt zweifelsohne tief. Seit etwa zehn Jahren betreibt die GmbH teils in wechselnder Besetzung das Zwiebelfest und insgesamt hat die Veranstaltung auf dem Marktplatz schon 30 Jahre auf dem Buckel. Wiederholt haben Trautwein und Jehle während der vergangenen Monate ihre Enttäuschung gegenüber Oberbürgermeister Jürgen Zieger und diejenigen im Gemeinderat geäußert, die der GmbH das Fest entziehen und es in die Verantwortung der Stadt beziehungsweise der EST überführen wollten.

Genau dies ist nun geschehen, auch nachdem das Fest immer wieder negativ in die Schlagzeilen geraten war und sich darüber hinaus die rechtliche Grundlage geändert hat. Letzterer Punkt ist für EST-Geschäftsführer Michael Metzler sogar der Hauptgrund, weshalb es mit dem Zwiebelfest in seiner heutigen Konstellation nicht mehr weitergehen konnte. Bis zum Jahr 2015 war es lediglich die Zwiebelfest GmbH, die sich für eine Sondernutzungserlaubnis und damit für das Zwiebelfest auf dem Marktplatz beworben hatte. Die Genehmigung war im Grunde genommen nur noch Formsache. Problematisch wurde die Sache laut Metzler, nachdem 2016 erstmals Parallelanträge von verschiedenen Veranstaltern für konkurrierende Veranstaltungen auf dem Marktplatz und dessen Umfeld eingegangen waren. Das macht nun eine öffentliche, transparente und diskriminierungsfreie Ausschreibung erforderlich. Außerdem sichert sich die Stadt auf diese Weise Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten.

Jemand, der die Entwicklung des Zwiebelfestes schon lange mit Sorge verfolgt, ist Salvatore Marrazzo. Viele Jahre lang hatte er das Ristorante Reichsstadt und betreibt nun das Accanto und das Cosmopolita am Rathaus- beziehungsweise Marktplatz. Er hält die Entscheidung für einen Neustart für längst überfällig. Ein Wirt außerhalb der GmbH und noch dazu mit ausländischen Wurzeln habe niemals die Chance gehabt, am Zwiebelfest teilzunehmen. „Die Fairness hat gefehlt“, sagt Marrazzo, der schon angekündigt hat, sich für das künftige Zwiebelfest zu bewerben. Dabei ist ihm klar, dass er sich dem Wettbewerb stellen muss: „Man stellt sein Konzept vor und der Veranstalter entscheidet, ob es passt.“ Seit 25 Jahren ist Marrazzo Gastronom am Marktplatz und hatte die Entwicklung des Zwiebelfestes stets im Blick. „Da herrschte Stillstand“, sagt er. Das Volksfest sei schon 125 Jahre alt und habe sich weiter entwickelt. In der EST sieht Marrazzo die richtige Partnerin, um das Zwiebelfest in die Zukunft zu führen.