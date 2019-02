EsslingenVon Johann Pachelbel bis Audrey Snyder, vom frühen Barock bis zum aktuellen Sacro-Pop: Das Fest der Chöre brachte Interessantes, Abwechslungsreiches und Vielfältiges. In einer „Stunde der Kirchenmusik“ hatten sich neun Chöre des Kirchenbezirks Esslingen zu einer großen Chorgemeinschaft vereint.

„Die Lust am Singen und das Verlangen, Gott mit ihrer Musik zu loben, hat die Sängerinnen und Sänger hier in der Esslinger Stadtkirche zusammengebracht“, sagte Pfarrer Christoph Bäuerle, der die Liturgie des musikalischen Abendgottesdienstes gestaltete. Bezirkskantor Uwe Schüssler hatte zum vokalen Großereignis – dieses findet in dreijährigem