ES-Pliensauvorstadt Mit der Neubebauung des Nürk-Areals könnte für die Pliensauvorstädter ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen. Denn die Firma Lidl, die das Grundstück Ende vergangenen Jahres gekauft hat, und die Stadt Esslingen loben nicht nur einen Architektenwettbewerb aus. „Es wird auch ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben“, berichtet Bürgermeister Wilfried Wallbrecht. Und das soll vor allem auch die Fußgänger in den Blick nehmen. „Uns ist es ganz wichtig, dass wir eine ebenerdige Querung der Brückenstraße und somit auch eine gute Verbindung mit dem Stadtteil hinbekommen.“ Schließlich sei die Neugestaltung des rund 10 550 Quadratmeter