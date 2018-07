EsslingenIch bin neugierig“, erzählt Abiola Balogun. Deshalb hat sie am Samstag den Tag der offenen Tür genutzt, um ihre künftige Wohnung in dem frisch umgebauten Industriekomplex in Mettingen zu besichtigen. Die 45-Jährige ist mit ihren drei Töchtern aus Nigeria geflüchtet und hat bisher in zwei Räumen in einer vorläufigen Unterkunft in Esslingen gelebt, Küche und Bad musste man sich mit vielen anderen teilen. Nach zwei Jahren ist die Stadt jedoch verpflichtet, für eine Anschlussunterbringung zu sorgen.

Trotz aller Kontroversen über das Thema Migration gehe es schlichtweg darum, Menschen Wohnraum zu beschaffen und sie zu integrieren, sagt