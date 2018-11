Anzeige

EsslingenEigentlich hätte noch in diesem Jahr ein Realisierungswettbewerb zeigen sollen, wie sich das Zentrum Berkheim in der Köngener Straße 3 für die Zukunft aufstellen könnte: mit attraktiven und möglichst barrierefrei erreichbaren Ladenflächen. Mit neuen Wohnungen, vielleicht sogar einer Tagespflege wie im benachbarten Stadtteil Zollberg. Doch daraus wird vorerst nichts. Hagen Schröter, Geschäftsführer der Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB), verweist auf einen Aufsichtsratsbeschluss des Wohnungsunternehmens, das zur Hälfte der Stadt und zur anderen Hälfte der lokalen Wirtschaft gehört: „Die EWB wird die Projektentwicklung derzeit nicht mehr weiterverfolgen.“

Der Grund: Neben der Stadt, die der EWB das Zugriffsrecht auf ihre Flächen erteilt hatte, gibt es acht weitere Teileigentümer. Das Ankaufsangebot, das die EWB ihnen macht, und deren Erwartungen klaffen jedoch meilenweit auseinander. Wie von verschiedenen Seiten bestätigt wird, will die EWB nur rund zehn Prozent von dem Preis bezahlen, den die Eigentümer als marktüblich erachten. Sodass offenbar bis auf Stadt und Kreissparkasse keiner mitgehen wollte - heißt es jedenfalls aus Eigentümerkreisen.

Nur Abriss und Neubau möglich

Das Zentrum ist in den 1970er-Jahren gebaut worden und beherbergte unter anderem das Berkheimer Rathaus, was die Stadt zum größten Anteilseigner der Immobilie macht. Mit diversen Läden, vor allem aber mit dem Rewe-Markt, ist es das Herzstück der Nahversorgung in der Ortsmitte. Jahrelang bemühten sich Stadt und Bürgerausschuss, dem Lebensmittelmarkt größere Flächen zur Verfügung zu stellen. Der hat sich mit seinem City-Konzept derzeit aber offenbar gut auf seine nicht allzu große Fläche im Hanggeschoss des Zentrums eingestellt. Was nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass das Zentrum in die Jahre gekommen ist. Doch Zuschnitte und Eigentumsverhältnisse machen Veränderungen schwierig. 2017/18 hat die EWB das Heft in die Hand genommen. Sie wollte das Zentrum ertüchtigen und dort darüberhinaus noch Wohnungen bauen. Auch die Eigentümergemeinschaft hatte ihr grünes Licht für einen Realisierungswettbewerb gegeben, berichtete EWB-Geschäftsführer Schröter noch Anfang des Jahres. Doch kurz vor der Einwohnerversammlung im Sommer hatte es sich herausgestellt, dass die Ertüchtigung aus statischen Gründen nur mit Abriss und Neubau geht. Für Schröter hat die Köngener Straße 3 damit aber lediglich den Wert einer Gewerbebrache. Die EWB müsse schließlich auch wirtschaftlich denken. Das Kaufangebot habe sich demzufolge am Grundstückswert abzüglich der Abbruchkosten orientiert. Die noch verbleibende Summe habe man dann anteilsmäßig auf die neun Immobilienbesitzer verteilt. „Das Angebot liegt fernab jeglicher Vorstellungskraft. Es ist klar, dass niemand so ein Konzept verkaufen kann“, berichtet ein Eigentümer. „Momentan ist die Nahversorgung in Berkheim nicht gefährdet. Die Zeit wird uns zeigen, wohin der Weg geht“, gibt sich Schröter gelassen. Man habe den Eigentümern eine Brücke gebaut, habe ihnen bis hin zu Interimsunterbringungen während der Bauzeit Lösungen aufgezeigt. „Aber wir wollen die Leute nicht aus ihrem Eigentum treiben,“ stellt er klar. Letzteres war vielen nach dem Auftritt von Oberbürgermeister Jürgen Zieger bei der Einwohnerversammlung im Sommer allerdings nicht klar. Der hatte von teilweise völlig überzogenen Preisvorstellungen mancher Eigentümer gesprochen und sogar mit der Auflösung der Eigentümergemeinschaft samt Zwangsversteigerung gedroht. Schließlich hat die Stadt die größten Anteile an dem Gebäudekomplex und würde – zumindest auf dem Papier – zusammen mit der Kreissparkasse eine Mehrheit zusammenbringen.

Nicht gegen Willen der Eigentümer

Der Bürgerausschuss ist jedenfalls sehr unglücklich, wie die Sache gelaufen ist. Er hat sich in einem Brief zum zweiten Mal an die Eigentümer des Zentrums gewandt, nachdem ein erstes, eigentlich als konstruktiv empfundenes Treffen offenbar nicht zu einem nachhaltigen Ergebnis geführt hatte. „Seit Monaten kursieren in Berkheim Gerüchte, der Bürgerausschuss, insbesondere ich als Vorsitzende, würde eine Umgestaltung beziehungsweise gar einen Abriss des Berkheimer Gemeindezentrums womöglich gegen den Willen der Eigentümer befürworten. Das ist völlig abwegig und entbehrt jeglicher Grundlage“, betont die Vorsitzende Aglaia Handler. Jede Weiterentwicklung könne nur im Konsens aller Eigentümer betrieben werden. Die vom OB bei der Einwohnerversammlung „öffentlich ausgesprochene theoretische Möglichkeit von Enteignungsmaßnahmen halten wir für eine völlig abwegige Provokation“. Nichtsdestotrotz bittet der Bürgerausschuss die Eigentümer um eine konstruktive Zusammenarbeit, wenn es um die Entwicklung des Berkheimer Zentrums geht. Schließlich sei damit ja auch die Zukunft des für den Stadtteil so wichtigen Stegs über die Köngener Straße verbunden.

Und wie geht es jetzt weiter mit dem Zentrum? Schröter: „Der Ball liegt jetzt bei der Haupteigentümerin, also der Stadt. Sie wird die Optionen prüfen. Aber sie hat keinen Druck.“ Rathaussprecher Roland Karpentier betont, dass man sicher nicht in eine rechtliche Auseinandersetzung mit den anderen Eigentümern gehen wolle. „Wir setzen nach wie vor auf den Dialog und darauf, dass es eine Lösung gibt.“

Das hofft auch der Bürgerausschuss.