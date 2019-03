EsslingenDas Haus Flandernhöhe ist hell, in freundlichen Farben und klaren Strukturen gehalten und liegt mitten im Esslinger Norden. Mitten ins Leben soll der viergeschossige Neubau an der Ecke Flandernstraße/Am schönen Rain seine Bewohnerinnen und Bewohner auch wieder führen, die im April einziehen werden. Der 5,7 Millionen Euro teure Neubau des Stuttgarter Rudolf-Sophien-Stifts, ein Tochterunternehmen der Evangelischen Gesellschaft, ist am Mittwoch eingeweiht worden. Er ist ein ganz besonderes Haus: Dort finden erstmals im Kreis Esslingen Menschen, die aufgrund einer schweren psychischen Beeinträchtigung gefährdet sind, sich das Leben zu nehmen, 24