Von Christian Dörmann

Die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt des Esslinger Gemeinderats sind alles andere als begeistert und der Bürgerausschuss Mettingen ist schlicht dagegen: Die zum EnBW-Konzern zählende Netze BW hätte gern ein Grundstück in Esslingen-Mettingen, um darauf ein neues Umspannwerk zu bauen. Es geht um das Gelände im Zwickel zwischen der Siemensstraße und der Rampe zur Hanns-Martin-Schleyer-Brücke. Nicht, dass Mettingen nicht schon ein Umspannwerk hätte. Es liegt auf dem Daimler-Betriebsgelände und ist dringend sanierungsbedürftig. Und weil am bisherigen Standort offenbar keine Ausweich- oder Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen, soll die neue Anlage eben am westlichen Ende der Siemensstraße neu gebaut werden.

Stadträte zögern

Damit dieses Projekt verwirklicht werden kann, muss ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Zustimmung dafür wollte sich Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht eigentlich jetzt im gemeinderätlichen Ausschuss für Technik und Umwelt abholen. Allerding zögerten die Stadträtinnen und Stadträte noch und wollen vor einer Entscheidung mit dem Mettinger Bürgerausschuss reden. Der hat sich schon geäußert und findet die Idee, das Umspannwerk quasi direkt an eine der Hauptzufahrten zum Stadtteil zu setzen, überhaupt nicht gut.

Auch die Mitglieder im Ausschuss für Technik und Umwelt sind sich darüber einig, dass ein Umspannwerk kaum dazu geeignet ist, den Stadtteil städtebaulich aufzuwerten. Aber auf der anderen Seite stehen eben die Sachzwänge. Und zu denen gehört außerdem, dass auch das Umspannwerk Esslingen-Stadtmitte im Seitenflügel des Technischen Rathauses an der Ritterstraße mit seinen Kapazitäten an der Grenze ist und dort nicht erweitert werden kann. Deshalb soll ein neues Umspannwerk Esslingen-West mittelfristig sowohl die Anlage auf dem Daimler-Betriebsgelände als auch die im Technischen Rathaus ersetzen – eben auf besagtem Grundstück in Mettingen. Dieses ist einen halben Hektar groß und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Günstig ist der Standort aus Sicht der Stadtverwaltung deswegen, weil in der Siemensstraße eine 110 Kilovolt-Hauptleitung als Erdkabel zwischen dem vorhandenen Umspannwerk auf dem Daimler-Areal und dem im Technischen Rathaus verläuft. Die neue Anlage könnte also direkt an diese Hauptleitung andocken. Die Netze BW plant übrigens in zwei Ausbaustufen. So bietet das Grundstück in Mettingen die Option, die vorgesehene Anlage mittelfristig noch zu erweitern. Denn es geht nicht nur darum, den Status quo zu sichern, weil Energiewende und Elektromobilität in der Zukunft eine deutliche Ausweitung der Stromnetz-Kapazitäten erfordern.

Bevor sich der Ausschuss für Technik und Umwelt noch einmal mit dem Umspannwerk Esslingen-West befasst, soll noch einmal der Bürgerausschuss gehört werden. Und die Stadträte wollen von der Verwaltung wissen, wie die Netze BW das Vorhaben unter optischen Gesichtspunkten umsetzen wollen. Wichtig ist ihnen auch, dass der Bau eines neuen Umspannwerks nicht mit der geplanten Sanierung der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke ins Gehege kommt. Eine zeitliche und räumliche Abstimme sei selbstverständlich vorgesehen, versichert die Verwaltung.