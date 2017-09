Anzeige

Esslingen (red) - Die Esslinger Feuerwehr erhält ein neues Wechselladerfahrzeug. Dafür hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats einstimmig eine Investition von 230 000 Euro beschlossen. Das Land steuert dazu einen Zuschuss von 59 000 Euro bei. Voraussichtlich wird das Fahrzeug im zweiten Quartal 2018 ausgeliefert. Wechselladerfahrzeuge gibt es in Esslingen seit 27 Jahren. Sie dienen zum Transport so genannter Abrollbehälter für Gefahrguteinsätze, Boots­einsätze und allgemeine Transportaufgaben. Zusätzlich hat das Land in diesem Jahr einen von elf Abrollbehältern als Notfallstation bei der Feuerwehr Esslingen stationiert. Er