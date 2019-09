EsslingenDass man mehr tun könnte, um Esslingen für Radfahrer attraktiver und sicherer zu machen, wird immer wieder beklagt. Nun will die Stadt eine weitere Lücke in ihrem Radwegenetz schließen: Der Mobilitätsausschuss des Esslinger Gemeinderats gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für eine neue Radwegverbindung, die von der Kreuzung der Hohenheimer Straße und der Champagnestraße in Richtung Nellingen führt. Ostfildern schließt sich diesem Projekt an und wird den Radweg von der Gemarkungsgrenze an ebenfalls ausbauen, damit eine durchgängige Verbindung entsteht. Die Stadt Esslingen lässt sich ihren Teil des Gesamtprojekts 357.000 Euro kosten – das