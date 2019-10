EsslingenKnapp ein Drittel der Esslinger Jugendlichen ist bei der Wahl des neuen Jugendgemeinderats (JGR), die Anfang der Woche drei Tage lang an allen weiterführenden Esslinger Schulen lief, an die Urnen gegangen. Mit der Wahlbeteiligung von 30,4 Prozent ist Oliver Appelt, Sachbearbeiter im städtischen Hauptamt und Organisator der JGR-Wahl, zufrieden. Denn in der Woche vor den Herbstferien waren viele Schülerinnen und Schüler zu Praktika ausgeflogen, „sodass die Schülerschaft nicht an ihrer Schule wählen konnte“, erklärt er.

Auch die Freie Waldorfschule hat sich bei dieser JGR-Wahl ausgeklinkt. „Wegen des 100-jährigen Jubiläums und den damit