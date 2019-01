EsslingenDie Hochschule Esslingen hat einen neuen Rektor. Hochschulrat und Senat haben am gestrigen Dienstagabend Professor Christof Wolfmaier an die Spitze der Hochschule gewählt. Der neue Rektor ist in Esslingen kein Unbekannter. Christof Wolfmaier lehrt seit 1994 an der Hochschule und leitet seit 2004 die Fakultät Fahrzeugtechnik als Dekan. Nach einer Ausbildung zum Karosseriebauer hatte der heute 57-Jährige in Hamburg Karosserie- und Flugzeugbau studiert. Bevor er an die Hochschule Esslingen kam, leitete er die Entwicklungsabteilung in einem Stuttgarter Unternehmen.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil die Amtszeit des bisherigen Rektors