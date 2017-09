Esslingen (red) - Einen neuen Anlaufpunkt für Menschen mit Hilfebedarf gibt es in Weil in den Räumen der Lukaskirche. „Wir haben hier gute Möglichkeiten und können damit auf den Bedarf der Menschen eingehen“, sagt Pfarrer Peter Rohde. Die Eröffnung der Diakoniestation in Weil ist ein Baustein der „sozialen Stadt“. An die Lukaskirche grenzt ein Kindergarten, der Bevölkerungsanteil im Alter von mehr als 65 Jahren ist in Weil sehr hoch, und direkt nebenan entsteht ein Wohngebiet für mehr als 600 Menschen. „In der Lukaskirche treffen Jung und Alt zusammen. Wir sind ab sofort an zwei Tagen in der Woche hier vor Ort. Die Diakoniestation bietet