Esslingen Auf den zwei Grundstücken an der Keplerstraße südlich des Friedhofs in Oberesslingen ist es schon länger still. Die frühere Gärtnerei ist stillgelegt und auch das Jugendhaus ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Nun will ein privater Investor die Flächen neu nutzen: Dort sollen 29 neue Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 29 Parkplätzen und einem Wohnmobilstellplatz entstehen. Den Entwurf für den Bebauungsplan hat jüngst der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats gebilligt.

Demnach sollen auf den zwei Grundstücken – von denen sich das südliche bislang in städtischem Besitz befand – fünf Gebäude entstehen. Das südlichste Haus