Neue Weststadt wird klimaneutral

Vom Bund gefördertes Forschungsprojekt kommt erstmals in Esslingen zum Einsatz

Die neue Weststadt, das sind fünf Baublöcke entlang der Bahngleise plus die neue Hochschule. Hier wird ein in Esslingen bislang einzigartiges Projekt verwirklicht. Grüner Strom aus Wasserstoff und Sonne soll dafür sorgen, dass das Quartier nahezu klimaneutral ist. Das Konzept wurde jetzt in einem Vortrag der Öffentlichkeit vorgestellt.