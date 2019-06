EsslingenSeit vier Jahren führt Elisabeth Zeitler-Saile interessierte Besucher durch die Straßen und Gassen der Stadt. Die Touren mit Kindern gefallen der ehemaligen Geschichtslehrerin am besten: „Kinder sind dankbare und aufmerksame Zuhörer.“ Vor zwei Jahren beschäftigte sie sich am Denkmaltag mit dem Reichtum der Stadt und als das Stadtmarketing die freien Stadtführer nach Themen befragte, schlug sie vor, Interessierten einen Einblick in die stolze Vergangenheit der Innenstadt zu bieten. Immerhin ist eine Stadt im Mittelalter mit der beeindruckenden Silhouette von Türmen, Kirchen und Toren auch immer ein Ausdruck der Mach der jeweiligen