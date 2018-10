EsslingenEin Teil der Schaufensterfront im Esslinger Einkaufszentrum Das ES ist seit einiger Zeit verklebt, doch hinter den Kulissen tut sich was. Das Esslinger Backhaus Zoller und die Metzgerei Häfele aus Winnenden, die beide bereits im Einkaufszentrum vertreten sind, richten in den seit Monaten verwaisten Räumen des früheren Lokals Opus einen gemeinsamen Gastronomiebetrieb ein, der Das ES wie auch den Bahnhofsvorplatz bereichern soll. „Wir beobachten seit Längerem einen ganz klaren Trend im Kundenverhalten in unseren Filialen“, sagen Jörg Zoller, der Geschäftsführer des Esslinger Backhauses Zoller, und Max Häfele, Mitinhaber der Metzgerei Häfele.