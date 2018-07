EsslingenSeit elf Monaten ist sie bereits im Amt und leitet die Eichendorffschule. Am letzten Schultag vor den Sommerferien wurde Susanne Keim nun auch offiziell als Schulleiterin der Grundschule auf dem Zollberg eingesetzt. Keims eher ungewöhnliche Biografie beschäftigte die Redner beim Festakt, hat sie doch nach einer Ausbildung zur Damenschneiderin viele Jahre am Theater in der Kostümabteilung gearbeitet, bevor sie den Weg in die Pädagogik wählte. Anschaulich stellte Christel Binder, geschäftsführende Schulleiterin der Esslinger Schulen, Gemeinsamkeiten zwischen diesen Berufen heraus: „Am Theater und an der Schule arbeitet man ebenso im Team wie ganz