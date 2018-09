EsslingenChristiane Wille ist neue Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Esslingen-Sulzgries. Dort arbeitet die 39-Jährige mit Christiane Wellhöner zusammen, die ihr als Ausbildungspfarrerin im Vikariat „große Lust aufs Pfarramt machte“. „Ich werde auf keinen Fall Pfarrerin“, war sich die gebürtige Stuttgarterin und Tochter des früheren Heilbronner Prälaten Hans-Dieter Wille mit 18 Jahren sicher. Ein Medizinstudium sollte es sein. Ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kindergarten in einem Armenviertel in Santiago de Chile brachte die Wende. „Mich interessierten die philosophischen Fragen der Theologie.“ Also begann Christiane Wille Theologie,