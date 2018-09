EsslingenDie naturnahe Lage am Schurwaldrand und der Ausblick über die Dächer von Esslingen, das schöne Außengelände und die gute Infrastruktur haben Enis Dogu und seine Frau Carina sofort für das Esslinger Waldheim beim Jägerhaus eingenommen. Die beiden sind die neuen Pächter des Waldheims der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Esslingen und werden das Haus in der Zeit nutzen, in der dort keine Sommerfreizeiten für Kinder stattfinden.

„Es ist ein wunderbares Gelände, ein richtiger Lebensraum“, schwärmt Enis Dogu. So war der Name „Habitat“ für sein neues Projekt rasch gefunden. Unter dem Motto „Habitat – Raum für Events“ will er gemeinsam mit