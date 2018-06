EsslingenAn eine geruhsame Verkostung in idyllischer Umgebung ist in der Kelter der Weingärtnergenossenschaft Esslingen in Mettingen derzeit nicht zu denken. Ein Kran und eine Reihe Maschinen, Vierkanthölzer, Stahlmatten und Bauschuttcontainer bestimmen das Bild, aus abgeknabberten Wänden recken sich verbogene Armierungen, es wird gehämmert, gebohrt und gesägt, der Geruch von frischem Beton weht um die Nase.

An der Tür eines Baucontainers weist ein Schild auf den Weinverkauf hin, vom bisherigen Gebäude, das die Verwaltung und den Direktverkauf beherbergt hatte, in dem Verkostungen und Präsentationen stattfanden, ist nur noch wenig zu sehen. Seit