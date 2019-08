Esslingen Für viele Esslinger zählt das Gemeindehaus am Blarerplatz zu den prägenden Gebäuden der Altstadt, für viele Protestanten ist es ein identitätsstiftender Ort der Begegnung, für die Kultur ein unverzichtbarer Veranstaltungsort. Der evangelischen Kirche bereiten das Gemeindehaus und mit ihm die angrenzende Franziskanerkirche aber auch Sorgen: Investitionen stehen an, für den laufenden Betrieb ist ein stattlicher Zuschuss nötig. Manche hatten deshalb damit geliebäugelt, Gemeindehaus und Franziskanerkirche zu verkaufen – am liebsten an die Stadt, die dort ihre Bücherei unterbringen wollte.

Doch der Gedanke ist vom Tisch. Geblieben ist die