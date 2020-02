EsslingenMit seinen Gedanken und Schriften zählte der Philosoph, Kulturkritiker und Schriftsteller Theodor Haecker zu den überzeugtesten und überzeugendsten Streitern gegen den Faschismus – seine „Tag- und Nachtbücher“ sind Dokumente eines Intellektuellen im inneren Widerstand ge­gen den Nationalsozialismus. Lange Jahre hatte Haecker, der als Mentor der „Weißen Rose“ um Sophie und Hans Scholl gilt, in Esslingen gelebt. In seinem Geiste hat die Stadt 1995 den Theodor-Haecker-Preis aufgelegt, der seither an Personen oder Gruppen des öffentlichen Lebens vergeben wird, „die sich in herausragender Weise um Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Frieden und