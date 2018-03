Esslingen (do) - Auf dem Weg zum Bau neuer Wohnungen hat die Stadt die nächsten Schritte eingeleitet. Sie bringt auf dem Zollberg und in Hegensberg jetzt zwei Sportflächen auf den Markt. Rund 200 Menschen sollen dort in Zukunft eine Wohnung finden. Entsprechende Weichenstellungen für das weitere Vorgehen in Krummenacker (Greut) und in der Pliensauvorstadt (Sportplätze des VfL Post) stehen noch aus.

Betroffen sind zunächst der Bolzplatz in der Traifelbergstraße im Stadtteil Zollberg sowie ein Teil der Sportflächen des TV Hegensberg. Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Grundstücke zum Verkauf auszuschreiben. Bei der Vergabe werden