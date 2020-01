Neue EZ-Geschäftsstelle in der Küferstraße

Haus am Marktplatz wurde an die katholische Kirche verkauft

Gebäudewechsel in der Altstadt: Die neue EZ-Geschäftsstelle befindet sich in der Küferstraße 1. Das bisherige EZ-Haus am Marktplatz wurde von der katholischen Kirche gekauft.