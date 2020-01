EsslingenDie Digitalisierung übernimmt viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens – und spielt damit auch in immer mehr Berufsbildern eine Rolle. Für die Energiewende werden beispielsweise Fachkräfte benötigt, die mit den Grundprinzipien der Digitalisierung bestens vertraut sind. Die Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen-Zell sieht sich für die kommenden Herausforderungen bestens aufgestellt, wie sie in einer Pressemitteilung kundtut. Bereits seit 2018 ist eine digitale Lernwerkstatt (W15) für Ausbildungsberufe in Betrieb, welche „Smart-Home-Technologien“ erlernen müssen (siehe Foto). Im Juni diesen Jahres geht nun für alle Metallberufe das neue sogenannte