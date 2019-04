EsslingenEine völlig zugeparkte Pliensaustraße oder ein Schreibwarengeschäft im Häuschen auf der Inneren Brücke, in dem sich heute ein Café befindet: Impressionen aus längst vergangenen Zeiten können die Besucher in der neuen Ausstellung „Einkaufstouren“ im Stadtmuseum im Gelben Haus bewundern. In der Schau wird die Entwicklung der Esslinger Geschäftswelt in den vergangenen rund 70 Jahren dargestellt – angesichts der jüngsten Diskussionen um das Ladensterben in der Stadt ein topaktuelles Thema.

Direkt beim Betreten der Ausstellungsräume wird der Besucher eingestimmt: Eine Ladenglocke ertönt, sobald man durch den Türrahmen tritt. Und schon steht