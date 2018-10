EsslingenMach‘ doch mal was Kleines“, drängte Steindrucker Hans Ulrich den Künstler Matthias Kunisch immer wieder. Schließlich messen dessen feine Bleistift-Zeichnungen gerne mal drei auf vier Meter, und seine Skulpturen nehmen regelmäßig kolossale Ausmaße an. Nun ließ sich Kunisch nicht länger bitten und reiht sich damit in die Phalanx der Künstler-Kollegen ein, die bereits ein Motiv für die „Esslinger Reihe“ gestaltet haben: Jene Reihe, die Hans Ulrich aus der Taufe hob, um den Kunstschaffenden neue Ansichten der sattsam bekannten und vielfach fotografierten Esslinger Altstadt zu entlocken. Und sieh‘ da, Kunisch kann’s auch in klein: Gerade mal 33 auf