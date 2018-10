EsslingenJeder ist seines Glückes Schmied, und was er geschafft hat, das hat er ohne fremde Mithilfe ganz alleine geschafft? Von wegen, jeder Mensch steht auf ganz vielen Schultern anderer Menschen, ob er das nun wahrhaben will oder nicht. Auch eine Stadt wächst nur langsam in Jahrzehnten und Jahrhunderten. „Was Sie in Esslingen erleben“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Zieger beim Neubürgerempfang im Neckar Forum, „ist immer das Ergebnis der Arbeit vieler Generationen der Bürgerschaft.“ Er unterstrich jedoch auch die Verantwortung des Einzelnen und forderte die Neubürger auf: „Ab heute ist es auch Ihre Angelegenheit, der Stadt Bestes zu