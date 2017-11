Anzeige

Von Alexander Maier

Gut ein Drittel der Esslinger Schulsporthallen ist „erheblich sanierungsbedürftig“. Zu diesem Urteil kommt der neue Sportstättenent­wicklungsplan, der im Sportausschuss des Esslinger Gemeinderates vorgestellt wurde. Besonders rückt die Schelztorsporthalle in den Fokus. Dass dort Handlungsbedarf besteht, weiß man im Rathaus schon länger – wollte man die Halle völlig auf Vordermann bringen, müsste die Stadt rund sieben Millionen Euro investieren. Deshalb raten der Mannheimer Sportentwicklungsplaner Professor Robin S. Kähler und seine Kollegin Finja Rohkohl, die Sache grundlegender anzugehen: Sie empfehlen, das bestehende Gebäude aus dem Jahr 1957 abzureißen und durch einen zweistöckigen Neubau zu ersetzen. Nun liegt der Ball im Spielfeld von Stadtverwaltung und Gemeinderat, die entscheiden müssen, welche Schlüsse sie aus der Expertise ziehen wollen.

„Dringender Veränderungsbedarf“

Geht es nach den Gutachtern, dann ist die Stadt Esslingen gut beraten, die Konzeption und den Zustand ihrer Sportstätten fest im Blick zu behalten: „Der wichtigste Einflussfaktor auf das Sportverhalten sind die Sportstätten und Bewegungsräume. Ohne Sporträume, die für sportliche Zwecke nutzbar sind, gibt es keinen Sport in den Sportvereinen, den Schulen und dem öffentlichen Raum.“ Deshalb wurden die Esslinger Hallen für den neuen Sportstättenentwicklungsplan nicht nur von den Gutachtern, sondern auch von den Nutzern beurteilt. Beide waren sich bei der Schelztorsporthalle, die zu 78 Prozent ausgelastet ist, in ihrer Bewertung einig: „Nicht zufriedenstellender Zustand mit dringendem Veränderungsbedarf.“

Unterm Strich gab es von den Nutzern die Schulnote 4,5. Ihr Urteil konnten die Befragten mit diversen Problemen im Detail belegen: Defekte Stellen im Hallenboden, die zu Verletzungen führen können, Schimmel in den Umkleidekabinen, die ohnehin zu knapp bemessen sind, störungsanfällige Toiletten und Duschen und generell die fehlende Eignung für den Schulsport – all das und vieles mehr lässt die Gutachter zu dem Schluss kommen: „Eine ausschließliche Sanierung der Schelztorsporthalle ohne Veränderung und Erweiterung der der-zeitigen Raumstruktur wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen.“

Ein möglicher Neubau müsste nach Einschätzung der Experten für den Hallenhandball eine Nettospielfläche mit den Maßen 20 mal 40 Meter bieten. Zum Ausgleich der fehlenden Kapazitäten für das Georgii-Gymnasium und die Waisenhofschule und angesichts des innerstädtischen Raumbedarfs sollte eine zukünftige Schelztorsporthalle „neu und zweistöckig gebaut werden und ein bedarfsorientiertes Raumprogramm erhalten“. Ein zweiter Stock könne auch den nötigen Platz für zusätzliche Bewegungs- und Gesundheitsräume für die Innenstadt schaffen. Aktuell hat die Schelztorsporthalle 550 Sitz- und 500 Stehplätze – wie groß eine künftige Tribüne sein müsste, wäre ebenfalls noch zu erörtern.

Im Sportausschuss wurden diese Überlegungen aufmerksam zur Kenntnis genommen. Allerdings gab es auch die ersten Fragezeichen: Mit ihrer zeittypischen Gestaltung wirkt die Schelztorsporthalle stadtbildprägend – ob deshalb auch etwas für ihre Erhaltung spricht, wird ebenso zu klären sein wie die Frage, was Neubau oder Sanierung für das Marktplatzturnier der Handballer bedeuten würden, die die Schelztorsporthalle bei schlechtem Wetter gerne als nahegelegenen Ausweichspielort nutzen. Unklar ist zudem, wann die Stadt einen Neubau überhaupt anpacken könnte, zumal aktuell bereits die Sporthalle beim Eberhard-Bauer-Stadion in Weil modernisiert und erweitert wird.

Generell empfehlen die Sportentwicklungsplaner mit Blick auf den hohen Sanierungsbedarf in örtlichen Schulsporthallen, die einzelnen Standorte nach Dringlichkeit und Folgekosten zu priorisieren, nach und nach zu sanieren und bedarfsgerecht auszustatten. Und auch für eine neue Sporthalle an der Grundschule Zell gibt die Expertise Hinweise: Empfohlen wird eine „Standardturnhalle“ in den Maßen 15 mal 27 Meter. Eine kleinere Sporthalle sei für die Anforderungen im Stadtteil ungeeignet.