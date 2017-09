Ab sofort gibt es aktuelle Informationen per Whatsapp. Kuolt

(red) - Stau auf der B10? Trainerwechsel beim VfB? Enkeltrickbetrüger unterwegs? Alles, was in Esslingen und der Region wichtig ist, wird ab sofort über den Nachrichtendienst „WhatsApp“ direkt auf das Smartphone von interessierten EZ-Lesern gesendet. Die Eßlinger Zeitung erweitert damit ihre digitalen Kanäle um einen weiteren.

Zweimal am Tag werden hier die Nachrichten aus der Region kurz zusammengefasst und versendet. „Wir wollen hier einen sehr unmittelbaren Kontakt zwischen der Nachrichtenzentrale der EZ und den Lesern herstellen und sie so sehr schnell auf alles hinweisen, was für sie wichtig ist“, sagt Nicole Rabus aus der Onlineredaktion, die mit ihrem Team den Dienst fortan betreibt.

Auch als schneller Kanal für Rückmeldungen der Leser an das Medienhaus soll die Whatsappfunktion dienen: Aktuelle Fotos oder Informationen von Nutzern zu wichtigen Ereignissen in der Region sind am Newsdesk der Eßlinger Zeitung immer willkommen. Das kann das schöne Regenbogenfoto genauso sein, wie ein Hinweis auf ein Ärgernis, das von der Eßlinger Zeitung recherchiert werden soll.

So geht es

Wer den Service nutzen möchte, muss den Nachrichtendienst Whats­App auf seinem Smartphone installiert haben und sich dann im Internet auf der Website der Eßlinger

Zeitung für die neue Dienstleistung anmelden.

Zeitung für die neue Dienstleistung anmelden.

Das Onlineteam der Eßlinger Zeitung sendet den registrierten Nutzern dann täglich Nachrichten mit vier bis fünf Links auf das Handy. Die Links führen zu ausgewählten Texten auf der Website, die an diesem Tag besonders spannend und wichtig sind. Bei hochaktuellen Ereignissen in der Region werden zusätzlich zu den üblichen Hinweisen auch Eil­meldungen versandt.

Anmelden kann man sich für den Nachrichtendienst der Eßlinger Zeitung via WhatsApp unter der Internetadresse www.esslinger-zeitung.de/whatsapp . Die einzelnen Schritte werden auf dieser Seite erklärt.

. Die einzelnen Schritte werden auf dieser Seite erklärt. Sie wollen im Urlaub keine Nachrichten erhalten: Pausieren ist jederzeit möglich.

https://www.esslinger-zeitung.de/whatsapp