EsslingenDie Zukunft der Stromversorgung in Baden-Württemberg beginnt in Esslingen. Gestern fingen rund 60 Auszubildende der EnBW-Tochter Netze BW GmbH ihre Ausbildung in der neuen Ausbildungsstätte vis à vis zum Neckarfreibad an. Einige von ihnen gehören zu anderen Unternehmen, werden aber auch von der Netze BW ausgebildet. Der Neubau beherbergt mit 250 Ausbildungsplätzen die größte Aus- und Weiterbildungsstätte des Energieversorgers EnBW. Investiert wurden in den vergangenen Monaten in den Standort Esslingen mehr als 40 Millionen Euro. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG gehört zu den größten Energieversorgern in Europa, beschäftigt über 21 000