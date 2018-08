EsslingenWer von der Bahnhofsunterführung zum Merkelpark will, hat derzeit schlechte Karten – zumindest, wenn er die Route am Neckar entlang wählt. Denn die Strecke vom Bahnhof bis zur Einmündung in den Färbertörlesweg ist zur Zeit gesperrt, und zwar nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger. Der Grund dafür ist Steinschlag: Aus der Mauer zu den Bahngleisen hin sind Steine herausgebrochen und auf den Weg gefallen. Die Deutsche Bahn als Eigentümerin der Mauer will diese nun reparieren. Derweil sieht sich die Stadt auf einem guten Weg in puncto Alternativradweg auf dem Bahndamm.

Durch Zufall hatten Mitarbeiter der Esslinger Stadtverwaltung