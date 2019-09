EsslingenDer Staatsanwalt macht gleich zu Beginn seines Plädoyers klar: „Der Anklagevorwurf hat sich bestätigt, der Angeklagte ist des Totschlags schuldig.“ Das sieht Verteidigerin Margrete Haimayer ganz anders. Sie fordert einen Freispruch.

Im Oktober 2017 hatten Einsatzkräfte erst den Torso, später die Beine und den linken Arm einer Frau bei Hedelfingen und Gaisburg aus dem Neckar geborgen. Das Opfer wurde als eine 72-Jährige identifiziert, die in Obertürkheim lebte und im April 2017 mit dem Angeklagten eine Liaison eingegangen war.

Ihr neuer Freund soll sie laut Staatsanwalt am 26. September 2017 in seiner Wohnung in Esslingen-Mettingen