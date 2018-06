Esslingen Nur der Angeklagte kann der Täter gewesen sein“, war sich der Vorsitzende Richter der 9. Schwurgerichtskammer Jörg Geiger in seiner Urteilsbegründung sicher. Da man aber die näheren Umstände zur Tötung der 72-jährigen Bekannten am 26. September in der Wohnung des Angeklagten in Mettingen nicht kenne, komme nur eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Frage. Gestern wurde der 76-Jährige zu sechs Jahren Haft verurteilt. Aus Angst vor Entdeckung habe der Angeklagte die Leiche zerteilt und nach und nach zum Neckar transportiert. Da insbesondere der Torso nicht in die Tasche seines Einkaufswagens gepasst habe, sei diese entfernt