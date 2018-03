Das Neckar Center hat einen prominenten Mieter an der Angel. In Weil plant das Sportgeschäft Decathlon, das bereits in Plochingen vertreten ist, einen zusätzlichen Standort. Als Adresse ist eine 5000 Quadratmeter große Fläche im Obergeschoss vorgesehen. Der Einzug erfolgt im Zusammenhang mit einem Wechsel: Marktkauf geht, Edeka kommt. Der neue Lebensmittelmarkt beschränkt sich auf das Erdgeschoss. Der Decathlon-Konzern aus Frankreich, der in 14 Ländern mehr als 450 Läden betreibt, hat mit dem neuen Konzept den Markt in Stuttgart und auf den Fildern im Auge. Zu der Expansion sieht er sich durch