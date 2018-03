EsslingenZum internationalen Frauentag hatte die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums, Kristin Rose-Möhring, vorgeschlagen, die deutsche Nationalhymne umzutexten. So soll aus „Vaterland“ das „Heimatland“ werden, und aus „brüderlich mit Herz und Hand“ „couragiert mit Herz und Hand“. Bei Politikern und Frauenratssprecherinnen aus dem Landkreis gehen die Meinungen auseinander. In einer Sache sind sie sich aber einig: Damit Mann und Frau in der Gesellschaft gleichgestellt sind, braucht es weitere Anstrengungen, als nur die Sprache zu verändern – sei es in der Nationalhymne oder im alltäglichen Sprachgebrauch.

Sprache ist Abbild