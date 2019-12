Esslingen (red) Der "Heiige Vormittag" hat in Esslingen Tradition. Am 24.12. trifft man sich dabei in der Esslinger Innenstadt und hält ein Schwätzchen mit alten Freunden. Für auswärts lebende Esslingen ist er ein willkommener Anlass, sich vor der Bescherung in der Familie, mit alten Schulfreunden ein Gläschen Glühwein zu gönnen. Vom schlechten Wetter, bei Regen und etwa 5 Grad plus, lassen sich dieses Jahr die hartgesottenen Anhänger des Events nicht schrecken, wie unsere Fotostrecke zeigt.