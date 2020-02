Närrisch und mitreißend

Mitreißende Festsitzung der Karnevalsfreunde – Elke Liebrich zur Ehrenburgherrin ernannt

Mehr als 200 Fasnetsfreunde hatten ihren Spaß bei der Festsitzung der Karnevalsfreunde Esslingen in der Osterfeldhalle. Für jede Menge Vergnügen sorgten an diesem bunten Abend auch die Jüngsten als „Wurzelkinder“ und die Inklusionsgruppe „Die Neckarhupfdohlen“, die sich in die Herzen der Besucher tanzten.