EsslingenEin nächtlicher Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mülbergerstraße in Esslingen hat am späten Mittwochabend ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst alarmiert und zahlreiche Anwohner, die zu später Stunde durch Blaulichter und Martinshörner der Einsatzfahrzeuge aufgeschreckt wurden, in Aufregung versetzt. Die sechs Hausbewohner, die zu dieser Zeit im Gebäude waren, konnten sich glücklicherweise schon vor Eintreffen der Löschmannschaften selbst in Sicherheit bringen. Für zwei Hunde kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. An dem Mehrfamilienhaus entstand nach ersten Schätzungen ein