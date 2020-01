EsslingenAuf ihrem Weg in die Zukunft will die Stadt Esslingen auch in Zeiten großer Herausforderungen Kurs halten. Deshalb hat eine Expertengruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung Vorschläge für einen Stadtkompass 2027 erarbeitet. Der Entwurf liegt seit Anfang November auf dem Tisch, doch die eigentliche Arbeit hat damit erst begonnen: Zunächst muss sich der Gemeinderat möglichst rasch auf die Leitlinien für die Weiterentwicklung der Stadt in unterschiedlichsten Handlungsfeldern einigen. Dann beginnt die Arbeit im Detail, denn was der Stadtkompass in groben Zügen skizziert, muss sich in konkreten Konzepten niederschlagen. Manche wie