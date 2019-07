Nächste Runde der Kandidatensuche

Gemeinderat macht in einer Sondersitzung den Weg frei für zweite Ausschreibung der Raab-Nachfolge

Die Stadt Esslingen schreibt die Stelle des Bürgermeisters für Ordnungswesen, Soziales, Schulen, Kultur und Sport erneut aus. Nachdem am Montag kein Nachfolger für den scheidenden Dezernenten Markus Raab gewählt wurde, hat der Gemeinderat am Freitagnachmittag in einer Sondersitzung eine neuerliche Kandidaten-Kür beschlossen.