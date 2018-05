EsslingenDastin Luprich lebt gern im Esslinger Norden. Er schätzt die dortige Wohnqualität ebenso wie die guten Einkaufsmöglichkeiten, die besser sind als in den meisten anderen Stadtteilen. Doch seine Freude wird getrübt, wenn er sich die Situation in der Wäldenbronner Straße betrachtet: „Der Verkehr ist dort ganz extrem – vor allem in den Stoßzeiten. In bin 43 und noch ziemlich fit. Trotzdem ist es selbst für meine Frau und mich schwierig, die Fahrbahn zu überqueren. Für jemanden, der 80 und auf einen Rollator angewiesen ist, ist das so gut wie unmöglich, zumal manche auch ziemlich rücksichtslos am Fahrbahnrand parken und die ohnehin schwierige Sicht