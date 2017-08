Das Zwiebelfest hat in seiner 31-jährigen Geschichte schon mehrfach Veränderungen erlebt. So haben immer wieder auch die Betreiber der Lauben gewechselt. Von den Gründerbetrieben sind nur noch der Palm‘sche Bau und Trautwein Catering dabei. Auch in den vergangenen Jahren haben sich einige Urgesteine zurückgezogen und jüngere Gastronomen sind nachgerückt.

