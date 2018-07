Anzeige

Esslingen Vor zweieinhalb begann für Kater Toni eine lange Reise. Damals wurde das Tier von Bea Hertel und ihrer Tochter Yasmin Löhle in Urlaubspflege gegeben. Aber Toni schlich sich durch das Fenster davon und kam nicht mehr zurück. „Wir haben ihn dann mit Plakaten und Facebookposts gesucht“, erzählt Löhle. „Leider haben wir darauf keine passenden Hinweise erhalten.“ Auch die Gegend sei man häufig abgelaufen und habe Ausschau gehalten, ergänzt Hertel.

Anfangs habe man noch gehofft, der Kater finde selbstständig von der Betreuung in Zollberg nach Hause ins weniger als zehn Kilometer entfernte Köngen. Immer wieder gibt es schließlich Berichte, über Katzen, die mehrere hundert Kilometer überwinden um ihren Besitzern zu folgen oder nach einem Umzug zum alten Wohnort zurückzukehren. Katzen verfügen über einen sehr ausgeprägten Orientierungssinn. Doch je mehr Zeit verging, desto stärker schwand die Hoffnung. „Natürlich ist man nach so langer Zeit nicht mehr so optimistisch, dass man das Haustier wieder findet“, sagt Löhle.

Am Montag postete dann das Tierheim Esslingen einen Hinweis zu einer gefundenen Katze auf Facebook. „Hoffentlich wirst Du von Deinen Haltern vermisst und sie finden Dich hier“, schreibt eine Nutzerin. Und genau so kam es dann auch: „Ich habe den Post rein zufällig entdeckt. Zuerst habe ich kaum reagiert, schließlich werden täglich Katzen gefunden“, erzählt Löhle. Als sie dann aber gelesen habe, dass das Tier keinen Schwanz hat, habe sie sich das Foto angesehen und Toni sofort erkannt. Noch am selben Abend wurde der Kater abgeholt und wieder mit den Besitzerinnen vereint. „Er war mehr als zwei Jahre verschwunden und hat einen direkt wieder erkannt“, freut sich Löhle unter dem Post. Andere Nutzer freuen sich mit: „Das grenzt ja fast an ein Wunder“, schreibt eine Userin.

Wo Toni sich die letzten zwei Jahre herumgetrieben hat, ist unbekannt. Ob er selbst jagen musste oder gar bei einer anderen Person lebte, bleibt ungewiss. „Vom Tierschutzverein Esslingen, der das Heim betreibt, haben wir nur erfahren, dass er wohl irgendwo zugefüttert wurde“, sagt Bea Hertel. „Das Haus wurde dann verkauft und die neuen Besitzer brachten ihn ins Tierheim.“ Natürlich würde man gerne wissen, was passiert ist und wo er sich in der Zeit aufgehalten habe. „Jetzt sitzt Toni aber wieder bei mir auf dem Sofa, als sei er nie weg gewesen.“