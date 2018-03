Da der Angeklagte zur Tatzeit 17 Jahre alt war, wird der nur für die Presse öffentliche Prozess vor einer Jugendkammer verhandelt. Der heute 33-Jährige war kurz nach der ihm angelasteten Tat über Frankreich in die Türkei geflohen. Mittlerweile lebt er in England. Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Mann wollte im September vergangenen Jahres einen Urlaub auf Lanzarote verbringen, wurde bei der Einreise aber verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Gastronom kann sich nach eigenen Worten an die Messerattacke nicht erinnern.Die Staatsanwältin wirft ihm vor, am 2. Mai 1998 kurz vor 18 Uhr habe